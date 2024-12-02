В Винницкой области пьяный водитель на Mitsubishi перевернулся на трамвайные пути: фото

Патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения: нарушение речи, координации движений, поведение, не соответствующее обстановке.

В Винницкой области пьяный водитель на Mitsubishi совершил ДТП, он перевернулся на трамвайные пути.

Об этом сообщила патрульная полиция Винницкой области.

В ночь на субботу во время патрулирования инспекторы обнаружили дорожно-транспортное происшествие на улице Пирогова. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения: нарушение речи, координации движений, поведение, не соответствующее обстановке. От прохождения проверки в медучреждении мужчина отказался.

На 21-летнего водителя автомобиля Mitsubishi патрульные составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

На 21-летнего водителя автомобиля Mitsubishi патрульные составили два протокола / Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Вінницької області

Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.

Напомним, на днях возле Винницы на объездной дороге произошло ДТП, в результате которого столкнулись две легковушки.

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