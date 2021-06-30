В Винницкой области пьяный водитель сбил коляску с годовалой девочкой: ребенок получил тяжелые травмы

В Винницкой области пьяный водитель сбил коляску с годовалой девочкой: ребенок получил тяжелые травмы

Водителя задержали и поместили в в изолятор временного содержания.

В селе Ладыжинские Хутора Гайсинского района Винницкой области пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21011 сбил коляску с годовалым ребенком. В результате ДТП, которое произошло на улице 1-го Мая, годовалая девочка получила тяжелые травмы.

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Как рассказали в полиции Волынской области, об аварии сообщила правоохранителям мать ребенка в 19:46.

По предварительной информации, наезд произошел, когда 29-летняя местная жительница везла детскую коляску с дочкой, двигаясь по обочине улицы.

На место происшествия выехала оперативная группа. Освидетельствование водителя показало, что он находился в нетрезвом состоянии.

47-летнего местного жителя, который находился за рулем ВАЗа, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение).

Водителю грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, во Львовской области 27 июня в результате ДТП погибли два человека, трое получили травмы и попали в больницу, среди них и ребенок.

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