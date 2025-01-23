В Винницкой области школьники избили шестиклассника: детали от полиции

В Винницкой области правоохранители расследуют обстоятельства избиения 12-летнего ребенка, который был снят на видео и распространён в соцсетях.

Об этом сообщила полиция региона.

В полицию обратилась мать школьника. Женщина сообщила, что увидела в одной из соцсетей видео, на котором возле местного магазина ученик 8 класса наносит телесные повреждения ее 12-летнему сыну.

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Полиция установила, что инцидент произошел еще 6 января. 13-летний местный житель заставил одноклассника потерпевшего снимать инцидент по его телефону.

"Правоохранители подробно изучили видео, опросили участников и их родителей, свидетелей и вместе с социальными службами осуществляют превентивную работу с семьями и в учебном заведении", – говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, к издевательству над 12-летней девочкой в Белой Церкви были причастны 10 детей. Не все они применяли к ней физическое насилие, но психологически над жертвой издевались все.