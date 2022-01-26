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В Винницкой области собака застряла в заборе: ее вырезали спасатели (фото)

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В Винницкой области собака застряла в заборе: ее вырезали спасатели (фото)

ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Животное удалось спасти.

В с. Литинка Литинской ТГ Винницкой области в среду, 26 января, спасатели вырезали собаку, которая застряла в заборе.

Об этом сообщили в ГСЧС в Винницкой области.

Инцидент произошел в 12.33. К спасателям обратились местные жители, которые сообщили, что в металлических конструкциях забора застряла собака. Люди не могли самостоятельно освободить животное.

© ГУ ДСНС Украины в Винницкой области
ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Спасатели с помощью специального инструмента помогли собаке.

"К счастью, животное осталось целым и невредимым", — сообщили в ГСЧС в Винницкой области.

© ГУ ДСНС Украины в Винницкой области
ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

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