В Винницкой области сократили комендантский час – ОВА

В Винницкой области с 10 октября изменили продолжительность комендантского часа. Об этом предупредили в ОВА.

Глава ОВА Винницкой области Сергей Борзов заявил, что с 10 октября в регионе меняют продолжительность комендантского часа.

Об этом он написал в Телеграмм.

С завтрашнего дня он продлится с 00.00 до 05.00. В военной администрации напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.

Исключение – перейти в укрытие во время сирены и наличие спецпропуска.

Ранее сообщили, что комендантский час в Волынской области продлится с 00:00 до 05:00 утра.

Напомним, недавно время комендантского часа сменили в Житомирской области.

В Запорожье закончился длительный комендантский час, а в городах области не утихают митинги

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