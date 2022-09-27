В Винницкой области спасатели будут разминировать территории с помощью современных роботов (фото)

Спасатели Винницкой области получили две современные работы для дистанционного разминирования территорий.
В Винницкой области спасатели будут разминировать территории с помощью современных роботов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
“Два современных работы для проведения дистанционного разминирования получили пиротехники ГСЧС Винницкой области. Технику отправят на освобожденные от врага территории для помощи нашим саперам. Стоимость оборудования – почти четыре с половиной миллиона гривен. Это стало возможным благодаря сотрудничеству спасателей с Винницким представительством "United Ukrainian American Relief Committee, Inc", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что в Германии наплыв украинских беженцев поднял до рекордного уровня численность населения.
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