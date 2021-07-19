В Винницкой области спасатели семь часов доставали мужчину с колодца

Владельцы колодца вызвали медиков и спасателей.

В поселке Черновцы Винницкой подработка для местного жителя едва не закончились трагедией. Его спасали из колодца в течение семи часов.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Мужчина ушел к соседям чистить колодец, с помощью веревки спустился вниз, но вдруг груда камней обрушилась ему на голову. Самостоятельно выбраться назад не смог. Владельцы колодца вызвали медиков и спасателей.

Спецоперация по подъему пострадавшего длилась семь часов. С девятиметровой глубины его доставали с помощью спецоборудования. У 52-летнего Александра травма шеи и перелом руки. Но он радуется, что остался жив. «В такие ямы, в такие пропасть отпускать ни в коем случае не надо», — предостерегает жена пострадавшего Валентина.

Чтобы колодец больше не наделала беды, его засыпали. «У него сегодня второй день рождения, в общем был поднят человека с глубины 9 метров, над ним было 6 кубов земли. Для безопасности семей, на территории были приняты решения о ликвидации колодца вообще», — сообщили в ГСЧС.

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