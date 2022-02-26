В Винницкой области спасатели уничтожили две российские авиабомбы / ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

В Винницкой области спасатели уничтожили две российские авиабомбы

Людей просят не трогать неизвестные предметы.

В субботу, 26 февраля, в Винницкой области пиротехники изъяли и уничтожили две российские авиабомбы ФАБ-100.

Об этом сообщили в ГСЧС.



"Их (бомбы – Ред.) так называемый "русский мир" свергнул за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района.

В Винницкой области спасатели уничтожили две российские авиабомбы / ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Спасатели призывают быть осторожными с подозрительными и незнакомыми предметами.

Как сообщалось, в Винницкой ОГА подтвердили повреждение трех объектов военной инфраструктуры на территории области – в воинских частях близ г. Тульчина, с. Бохоники и г. Калиновка.

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