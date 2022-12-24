В Винницкой области столкнулись авто с автобусом: погибли мама с 8-летней дочерью (фото)

Пассажиры автобуса получили травмы, а вот водитель легковушки с дочерью погибли.

В Винницкой области 24 декабря произошла смертельная авария, в которой погибли мама с дочерью, еще восемь человек получили травмы.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

ДТП произошло вблизи села Поповцы Копайгородской сельской громады Жмеринского района. По предварительным данным, аварию совершила 41-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia. Женщина выехала на встречную полосу, где ее автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

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Водитель авто и ее 8-летняя дочь погибли на месте происшествия. Что касается пассажиров автобуса, то их было 18, семеро из них и водитель были травмированы и получили медицинскую помощь. Еще троих пассажиров забрали в больницу.

На место аварии прибыли полицейские, спасатели и медики. Работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.

Напомним, в этот же день произошло смертельное ДТП неподалеку от села Подберизцы во Львовской области. Там столкнулись две иномарки, 57-летняя пассажирка одного из авто погибла.

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

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