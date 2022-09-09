В Винницкой области столкнулись грузовой поезд и автомобиль: есть жертвы

63-летний житель Жмеринского района погиб в результате аварии с участием грузового поезда и автомобиля.

ДТП произошло утром 9 сентября на железнодорожном переезде, недалеко от села Станиславчик Жмеринского района.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По данным правоохранителей, столкнулись грузовой поезд и автомобиль Volkswagen Touran. За рулем автомобиля находился 68-летний мужчина. Он получил незначительные травмы, а его пассажир в результате столкновения погиб.

Все обстоятельства этого происшествия выясняют следователи. Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Наказание за такое правонарушение – до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Закарпатье водитель не справился с управлением и совершил смертельное ДТП. Один человек погиб на месте, еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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