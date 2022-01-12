В Винницкой области столкнулись ВАЗ и Volvo: погибли два человека (фото)

Обстоятельства аварии устанавливаются.
Вблизи г. Липовец Винницкой области в среду, 12 января, в ДТП погибли два человека.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.
По данным правоохранителей, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в Volvo. На месте аварии погибли 41-летний водитель ВАЗ и его 35-летний пассажир. 40-летний водитель Volvo не пострадал.
На месте ДТП работали правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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