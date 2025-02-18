В Винницкой области священника УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ, приговорили к 5 годам заключения

Священник Московского патриархата подал апелляцию, однако Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение о заключении.
В Винницкой области священника УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ, приговорили к пяти годам лишения свободы.
Об этом сообщили в Калиновском районном суде Винницкой области.
Фигурант дела – настоятель храмов УПЦ Московского патриархата в двух селах Хмельницкого района Евгений К. Он распространял материалы, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Отмечается, что священнослужитель Винницкой епархии УПЦ МП отправил в мессенджер своим знакомым видео, содержащим, в частности, глорификацию так называемого "ополченца" из оккупированной Луганщины, а российская агрессия против Украины названа "внутренним гражданским конфликтом".
"Я всегда признавал агрессию России и не оправдываю убийство. Осознаю, что был неправ. Когда распространял видео, злого умысла не видел и не знал тогда, что мои действия – незаконны", – сказал обвиняемый.
Свою вину он признал и заверил, что сожалеет о содеянном.
Калиновский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Священнику назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение о заключении священника УПЦ МП.
Как сообщал Институт массовой информации, речь идет о Евгении Кошельнике. По данным СБУ, он публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и ожидал прихода оккупантов в Винницкую область.
"В общении с верующими протоиерей восхвалял Путина и призвал к поддержке россиян. Также он распространял прокремлевские нарративы среди прихожан религиозной общины через Telegram", – сообщали в СБУ.
Ранее сообщалось, что на Волыни священник УПЦ МП избил сестру погибшего героя.
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