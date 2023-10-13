В Винницкой области у врача из ВВК конфисковали валюту и заставили выплатить 34 000 грн: что она натворила

Врач должна была за деньги подтвердить болезнь у призывника.

В Винницкой области на 34 тысячи гривен оштрафовали врач-невролога из ВВК, которая за 300 долларов США согласилась признать мужчину ограниченно годным к службе в армии.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области.

По данным суда, медык, которая была членом ВВК, согласилась взять у мужчины 300 долларов взятки. За это она обещала подтвердить диагноз призывника – сирингомиелия и признать его ограниченно годным для службы в ВСУ. Впоследствии медика задержали.

На суде врач рассказала, что через знакомых она узнала о призывнике, которому нужно подтвердить диагноз. За свои услуги она попросила 300 долларов, однако впоследствии испугалась и отказалась от взятки. Медик признала свою вину и заключила соглашение со следствием.

Материалы приговора / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Ее признали виновной по ч.1 ст. 368 УК Украины и присудили штраф в размере 34 тысяч грн. Суд запретил врачу год работать в военно-врачебных комиссиях.

Также суд конфисковал у нее 5800 грн., 1050 долларов США, 200 евро, поскольку она не подтвердила их происхождение.

Напомним, стало известно, сколько дел расследует ГБР по фактам нарушений в военкоматах и ВВК.

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