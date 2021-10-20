В Винницкой области в 14 работников детских столовых обнаружили стафилококк

В Винницкой области в 14 работников детских столовых обнаружили стафилококк

В пищеблоках учебных заведений области продолжаются проверки.

В Винницкой области в 14 работников детских столовых обнаружили золотистый стафилококк, который является возбудителем многих заболеваний. Именно стафилококковое отравления занимает первое место среди пищевых отравлений.

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Как сообщили в Винницком областном центре контроля и профилактики болезней МЗ, их специалисты с 11 по 15 октября провели внеочередные рейдовые проверки работников детских столовых в 25 садах, 2 интернатах и 7 школах.

В целом пробы отобрали у 118 работников. В 14 из них обнаружили золотистый стафилококк.

"Работников, у которых обнаружили наличие бактерий, отстранили от работы. Они будут проходить соответствующее лечение. Лабораторные исследования работников пищеблоков учебных заведений Винницкой области продолжаются, сейчас работают две бригады", — говорится в сообщении.

Отметим, что с 7 октября по постановлению главного санитарного врача в Украине начались внеочередные проверки работников столовых после массовых отравлений детей.

Напомним, на Прикарпатье лаваш с курицей вложил в больничную койку 13 человек.

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