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В Винницкой области в ДТП погиб велосипедист: полиция расследует обстоятельства

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В Винницкой области в ДТП погиб велосипедист: полиция расследует обстоятельства

ДТП в Винницкой области / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

В воскресенье, 19 мая, в селе Лавровка 23-летний водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП 56-летний житель Винницкого района скончался на месте.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По предварительной информации, 23-летний местный житель двигался по улице Независимости в селе Лавровка в направлении Винницы. Он допустил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении и совершал маневр слева. От полученных травм 56-летний мужчина погиб на месте.

"Водитель признан...", — подытожили правоохранители.

Напомним, в субботу, 11 мая, на объездной дороге города Винницы в результате автомобильной аварии погибли трое работников Белоцерковского районного управления полиции, проходивших здесь курс обучения на полицейских офицеров общины. Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу.

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