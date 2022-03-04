В Винницкой области в лесополосе нашли схрон с оружием и взрывчаткой

В Винницкой области в лесополосе нашли схрон с оружием и взрывчаткой

Полиция производит следственные действия.

На территории одной из ОТГ Винницкой области в лесополосе обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой.

Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Отмечается, что правоохранители схрон обнаружили во время проведения контрдиверсионных мероприятий в лесополосе.

В вещевом мешке советского образца нашли около двух килограммов тротила и пластида, десять гранат РГД и Ф1, запалы к ним, патроны и барабан к автоматическому стрелковому оружию, гранаты для подствольного гранатомета, газовая граната Терен-7.

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на территории одной из ОТГ Винницкой области в лесополосе обнаружен... Опубликовано Управление СБ Украины в Винницкой области Пятница, 4 марта 2022 г.

На месте работала следственно-оперативная группа СБУ и Национальной полиции. "Взрывные вещества изъяты, в рамках уголовного производства проводятся безотлагательные мероприятия по установлению владельца оружия", — говорится в сообщении.