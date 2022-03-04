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В Винницкой области в лесополосе нашли схрон с оружием и взрывчаткой

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В Винницкой области в лесополосе нашли схрон с оружием и взрывчаткой

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Полиция производит следственные действия.

На территории одной из ОТГ Винницкой области в лесополосе обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой.

Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Отмечается, что правоохранители схрон обнаружили во время проведения контрдиверсионных мероприятий в лесополосе.

В вещевом мешке советского образца нашли около двух килограммов тротила и пластида, десять гранат РГД и Ф1, запалы к ним, патроны и барабан к автоматическому стрелковому оружию, гранаты для подствольного гранатомета, газовая граната Терен-7.

В ходе проведения контрдиверсионных мероприятий на территории одной из ОТГ Винницкой области в лесополосе обнаружен...

Опубликовано Управление СБ Украины в Винницкой области Пятница, 4 марта 2022 г.

На месте работала следственно-оперативная группа СБУ и Национальной полиции. "Взрывные вещества изъяты, в рамках уголовного производства проводятся безотлагательные мероприятия по установлению владельца оружия", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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