В Винницкой области в пожаре сгорела семья с маленьким мальчиком (фото)

В ночь на 11 апреля в селе Писаревка Винницкой области произошел пожар, в котором погибла семья из трех человек. Среди погибших есть маленький мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"63-летняя женщина, ее 38-летняя дочь и 4-летний внук сгорели во сне", — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что спасатели получили уведомление о пожаре 02:49. Прибывшие на место возгорания спасатели установили, что горит летняя кухня, а внутри были люди. Во время ликвидации пожара чрезвычайники обнаружили в комнате двух женщин и ребенка без признаков жизни.

Специалисты устанавливают, что стало причиной возникновения возгорания.

Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Как сообщалось, в Черновцах произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого погибли женщина с сыном. Спасатели эвакуировали из подъезда 26 человек.

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