В Винницкой области в ТЦК мужчина напал с ножом работника военкомата: пострадавший в реанимации

"Ибо он хотел отправить меня на войну", – такими словами 57-летний военнообязанный объяснил свой поступок.

25 ноября в поселке Тростянец в Винницкой области, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки мужчина нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК.

Об этом пишет Гайсинский РТЦК и СП.

57-летний военнообязанный Николай Р пришел за повесткой во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП (поселок Тростянец).

"Очевидно, что данный мужчина не смог бы наравне с младшими собратьями нести службу в боевых частях, однако благодаря своему жизненному опыту и навыкам имел возможность помочь стране в самый тяжелый период ее истории, проходя службу в тыловых подразделениях", — отмечают в ТЦК.

В помещении военкомата мужчина напал на 53-летнего сержанта, нанеся ему удар ножом в район правой ключицы.

В результате удара у сержанта была повреждена артерия и сильное кровотечение. Военного забрали в реанимацию. Пострадавший – участник боевых действий, в 2022 году был призван на военную службу по мобилизации в воинскую часть А4712, где неоднократно выполнял боевые задания. В июле 2023 года по состоянию здоровья был переведен для дальнейшего прохождения службы в ТЦК. У мужчины 75-летняя мать, жена и двое дочерей.

"Ибо он хотел отправить меня на войну!", – такими словами 57-летний военнообязанный Николай Р. объяснил свой поступок. Нападающий задержан.

Ранее сообщалось, что в Шацке на Волыни 51-летний мужчина напал на работника ТЦК. А в марте этого года в Нововолынске на Волыни мужчина нанес ножом травму в живот работнику ТЦК.

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