В Винницкой области водитель переехал женщину с мужчиной: оба погибли

В Винницкой области к 10 годам тюрьмы приговорили водителя, который смертельно травмировал двух пешеходов. ДТП произошло в с. Васютинцы Жмеринского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"Находясь за рулем автомобиля "ВАЗ" в состоянии алкогольного опьянения, 68-летний водитель допустил наезд на шедших по обочине дороги пенсионеров. От полученных травм 67-летний мужчина скончался на месте происшествия, 77-летняя женщина — в больнице во время оказание медицинской помощи. После наезда злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, сделать это ему помешали очевидцы — они заблокировали его автомобиль и вызвали полицию", — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции признал обвиняемым виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины и определил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.

Напомним, на трассе "Киев — Ковель — Ягодин" столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли супруги пенсионеров.

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