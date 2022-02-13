В Винницкой области водитель сбил женщину: она скончалась в больнице

В Винницкой области водитель сбил женщину: она скончалась в больнице

Пострадавшая получила смертельные травмы.

В селе Вербка водитель автомобиля "УАЗ" сбил женщину-пешехода. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице во время оказания медицинской помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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За рулем транспортного средства находился 81-летний местный житель. По предварительной информации следствия, водитель допустил наезд на 53-летнюю женщину, которая двигалась по проезжей части дороги.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, что в Харькове из СИЗО выпущен водитель, который, находясь под наркотиками, сбил двоих детей на "зебре".

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