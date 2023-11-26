В Винницкой области вспыхнул масштабный пожар на рынке

25 ноября в 23:08 пожар на крытом рынке ТК «Центральный» в г. Хмельник Винницкой ликвидирован.

Об этом в социальных сетях сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

Площадь возгорания 800 кв.

В настоящее время бойцы ГСЧС проводят проливку и разбор конструкций. К счастью, никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 54 человека личного состава и 15 единиц техники, а также подразделения местных пожарных команд из сел Уланов и Войтовцы, подвоз воды дополнительно организован добровольной пожарной командой села Березна.

Что стало причиной возникновения пожара, устанавливается.

Между тем, утром 18 ноября на Подоле в Киеве вспыхнул пожар. Причины возгорания пока неизвестны.

Читайте также: