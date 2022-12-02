В Винницкой области взяли под стражу полицейского, который стрелял в направлении людей

В Винницкой области сотрудника полиции подозревают в покушении на убийство нескольких человек. Правоохранитель в подпитии открыл огонь по прохожим.

Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что 27 ноября полицейский в нерабочее время находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Имел табельное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми патронами. Его он не сдал, как это было нужно.

На предложение прохожих помочь ему и его коллеге отреагировал неадекватно. Правоохранитель начал стрельбу в направлении людей, среди которых были и дети.

Одним из выстрелов подозреваемый нанес огнестрельное ранение 18-летнему юноше. Кроме того, выстрелами он повредил автомобили.

Главное управление Нацполиции в Винницкой области провело служебное расследование, в результате которого полицейский был уволен. Продолжается досудебное расследование.

Суд поддержал позицию прокурора. Именно поэтому на время следствия подозреваемому избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога и отстранил его от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, в Нововолынске Волынской области 16-летний подросток убил своего 18-летнего односельчанина. Инцидент произошел 1 декабря около 23-х часов.

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