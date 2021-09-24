В Винницкой области задержали грабителей, которые украли из ювелирного магазина килограммы украшений

В Винницкой области задержали грабителей, которые украли из ювелирного магазина килограммы украшений

Ограбление произошло две недели назад, все это время оперативники выслеживали подозреваемых

Украли золото и бриллианты на миллионы гривен. В Винницкой области задержали трех мужчин, подозреваемых в вооруженном ограблении ювелирного магазина.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Как все было, зафиксировали камеры наблюдения. Вооруженные нападающие дождались, когда внутри не будет посетителей. Забежали, ударили продавщицу по голове пистолетом и приковали наручниками. Все ценности с прилавков сгребли в сумки — в общем это два килограмма украшений.

Ограбление произошло две недели назад, все это время оперативники выслеживали подозреваемых — задерживали их спецназовцы. Во время обыска у мужчин нашли награбленные драгоценности и оружие: два боевых пистолета и гранаты.

Новости Украины: спецназовцы задержали подозреваемых в вооруженном ограблении ювелирного магазина

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