В Винницкой области задержали россиянина, который за $1500 взятки пытался въехать в Украину

В Винницкой области задержали россиянина, который за $1500 взятки пытался въехать в Украину

Инцидент произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

В Винницкой области в пункте пропуска "Могилев-Подольский" 21 июля россиянин-нарушитель пытался дать взятку пограничнику, чтобы въехать в Украину. Гражданина страны-агрессора задержали.

Об этом отчитываются в ГПСУ.

Во время пограничного контроля оказалось, что россиянин во время предыдущего пребывания превысил разрешенные сроки. А поэтому получил отказ на въезд в Украину.

Но это не остановило 38-летнего россиянина и решил дать пограничнику достаточно взятку — $ 1500, от которых сотрудник Госпогранслужбы отказался и доложил о попытке подкупа.

Пограничники проинформировали Нацполицию и прокуратуру о взяточничестве по ч. 3 ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Россиянина задержали.

Из пункта пропуска его забрал полицейский экипаж. Сейчас взяткодатель находится в следственном изоляторе Винницкого городского отдела НПУ.

Напомним, на территории пограничного пункта "Визирка" ранее был задержан иностранца, который пытался тайком пробраться на судно, которое отправлялось в Англию. Сам мужчина утверждал, что является гражданином Албании, а в Украину попал несколько дней назад самолетом из Саудовской Аравии.

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