В Винницкой области зафиксировано редкое гидрометеорологическое явление: появились фото

Радужные облака – явление редкое и зрелищное, но, к сожалению, очень быстротечное.
В Винницкой области зафиксировано редкое гидрометеорологическое явление – радужные облака.
Об этом сообщил Виницкий областной центр гидрометеорологии в Facebook и обнародовал фото.
"Немножко красоты в ленту. Радужные облака – явления редкие, но, к сожалению, очень быстротечные", – говорится в сообщении под фото.
Все фото сделала сотрудница Винницкого областного центра по гидрометеорологии
Ранее мы писали о том, что четыре области Украины накрыла пылевая буря и сильный ветер с порывами до 20 м/с.
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