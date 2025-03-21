В Винницкой области зафиксировано редкое гидрометеорологическое явление: появились фото

Радужные облака – явление редкое и зрелищное, но, к сожалению, очень быстротечное.

В Винницкой области зафиксировано редкое гидрометеорологическое явление – радужные облака.

Об этом сообщил Виницкий областной центр гидрометеорологии в Facebook и обнародовал фото.

"Немножко красоты в ленту. Радужные облака – явления редкие, но, к сожалению, очень быстротечные", – говорится в сообщении под фото.

Все фото сделала сотрудница Винницкого областного центра по гидрометеорологии

Радужные облака в Винницкой области

Радужные облака в Винницкой области

Радужные облака в Винницкой области

Радужные облака в Винницкой области

Радужные облака в Винницкой области

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