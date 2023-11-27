В Винницкой области заключенные организовали мошеннический колл-центр: как действовала схема

На доверчивых гражданах они заработали около двух миллионов гривен.

В Винницкой области правоохранители разоблачили группу заключенных, которые в колонии организовали мошеннический колл-центр.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как стало известно, в состав преступной группы вошли не только нынешние заключенные, но и уже отбывшие наказание. Представляясь работниками службы безопасности банков, они благодаря мошеннической схеме похищали средства потерпевших. По предварительным оценкам следствия, ежемесячный доход мошенников мог составлять около двух миллионов гривен.

“В настоящее время члены преступной группировки, находившиеся на свободе, задержаны. Как установили правоохранители, дневной «норматив» каждого «оператора» мог составлять 7-8 тысяч гривен. Из них 70% они отдавали организаторам находящиеся в тюрьме сделки. По предварительным оценкам следствия, ежемесячный доход злоумышленников составлял около двух миллионов гривен. При этом организатор отбыл свое предварительное наказание в колонии всего неделю назад”, — рассказали в Нацполиции.

Напомним, что в Киевской области чиновники воинской части продавали продукты, предназначенные для военных.

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