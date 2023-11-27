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В Винницкой области заключенные организовали мошеннический колл-центр: как действовала схема

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Винницкой области заключенные организовали мошеннический колл-центр: как действовала схема

Фото: Национальная полиция Украины

На доверчивых гражданах они заработали около двух миллионов гривен.

В Винницкой области правоохранители разоблачили группу заключенных, которые в колонии организовали мошеннический колл-центр.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как стало известно, в состав преступной группы вошли не только нынешние заключенные, но и уже отбывшие наказание. Представляясь работниками службы безопасности банков, они благодаря мошеннической схеме похищали средства потерпевших. По предварительным оценкам следствия, ежемесячный доход мошенников мог составлять около двух миллионов гривен.

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“В настоящее время члены преступной группировки, находившиеся на свободе, задержаны. Как установили правоохранители, дневной «норматив» каждого «оператора» мог составлять 7-8 тысяч гривен. Из них 70% они отдавали организаторам находящиеся в тюрьме сделки. По предварительным оценкам следствия, ежемесячный доход злоумышленников составлял около двух миллионов гривен. При этом организатор отбыл свое предварительное наказание в колонии всего неделю назад”, — рассказали в Нацполиции.

Напомним, что в Киевской области чиновники воинской части продавали продукты, предназначенные для военных.

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Дата публикации
Просмотры
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