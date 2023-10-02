В Винницкой области женщина избила своих троих малолетних детей палкой — полиция

В Винницкой области полиция начала расследование по факту избиения матерью троих малолетних детей. Об инциденте стало известно из-за распространенного в Сети видео.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

"2 октября во время мониторинга сети Интернет обнаружено видео, на котором мать наносит телесные повреждения деревянной палкой своим трем малолетним детям", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские Тульчинского районного отдела полиции, медики и сотрудники социальных служб. В настоящее время решается вопрос о временном изъятии детей из семьи.

Следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Закарпатье два автомобиля переехали парня.

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