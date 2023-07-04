В Винницкой области женщина задушила веревкой мужчину, а тело спрятала в погребе

Женщина пыталась уйти от наказания и скрыть следы преступления.

В Винницкой области во время бытового конфликта 37-летняя женщина нанесла знакомому телесные повреждения, несовместимые с жизнью. За совершение особо тяжкого преступления женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Сообщение об особо тяжком преступлении поступило в полицию от жителя Гайсинского района. Полицейские установили обстоятельства происшествия и задержали человека, причастного к убийству 54-летнего местного жителя.

"Предварительно установлено, что конфликт между хозяйкой дома и гостем возник после застолья. Спор перерос в драку, во время которой мужчина потерял равновесие и упал на пол. После этого 37-летняя женщина начала его душить. Когда последний потерял сознание, она нанесла несколько ударов макогоном по голове мужчины. Чтобы скрыть преступление, злоумышленница спрятала тело в погребе, смыла на полу следы крови, а веревку, которой душила, спрятала", — рассказали подробности в полиции.

Женщина задержана в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Все обстоятельства, причины и мотивы преступления будут установлены в ходе досудебного расследования.

Напомним, в Житомире мужчина убил знакомую в день ее рождения.

А в Одессе посреди улицы подросток зарезал 20-летнюю девушку.

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