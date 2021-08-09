В Винницу прибыли военные летчики США для совместных учений

Американские военные пробудут в Виннице почти месяц.
В Винницу прибыли военные летчики Воздушных сил Соединенных Штатов. Они проведут совместные учения вместе с украинскими спецназовцами.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Американские коллеги прибыли из места дислокации авиабригад США в Великобритании на базе "Мидлфорс" на двух военно-транспортных самолетах МС-130.
"Основной целью мероприятия является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров", — отмечают в командовании Воздушных сил ВСУ.
Военные обоих государств обменяются опытом в вопросах тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантировании личного состава и грузов.
Стороны планируют провести совместные тренировочные полеты "для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе".
По словам главы Винницкой ОГА Сергея Борзова, американские военные пробудут в Виннице почти месяц. Их пребывание проходит в рамках расширенной программы сотрудничества НАТО.
Напомним, что в Киеве будут проводить обучение военнообязанных и резервистов.