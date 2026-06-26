- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
В Виннице двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета: их госпитализировали
Двое несовершеннолетних юношей получили травмы в результате взрыва неизвестного предмета в Виннице.
Вечером 26 июня в Виннице прогремел взрыв, в результате которого двое малолетних мальчиков получили серьезные травмы. Пострадавших детей немедленно доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
По предварительным данным правоохранительных органов, двое малолетних детей получили травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Пострадавшие были госпитализированы.
Что именно взорвалось в руках подростков, сейчас выясняют специалисты.
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее в Кривом Роге 47-летний мужчина угрожал прохожим боевой гранатой и устроил взрыв.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.