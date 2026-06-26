В Виннице двое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета: их госпитализировали

Скорая помощь / иллюстративное фото

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Вечером 26 июня в Виннице прогремел взрыв, в результате которого двое малолетних мальчиков получили серьезные травмы. Пострадавших детей немедленно доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

По предварительным данным правоохранительных органов, двое малолетних детей получили травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Пострадавшие были госпитализированы.

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Что именно взорвалось в руках подростков, сейчас выясняют специалисты.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее в Кривом Роге 47-летний мужчина угрожал прохожим боевой гранатой и устроил взрыв.

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