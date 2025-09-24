ТСН в социальных сетях

В Виннице Jaguar сбил 10-летнюю девочку на переходе: что с ребенком

По данным следствия, ребенок выбежал на переход на запрещенный сигнал светофора. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Виннице Jaguar сбил 10-летнюю девочку на переходе: что с ребенком

Фото: ЦВД

В Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Девочка выбежала на проезжую часть на красный сигнал светофора для пешеходов, в результате чего ее сбил автомобиль Jaguar.

Об этом сообщили в Ситуационном центре, передает ЦИД.

«К месту происшествия оперативно прибыли полицейские и медики. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Ведется следствие», — отметили в Ситуационном центре.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла на перекрестке улиц Генерала Арабея и Хмельницкого шоссе.

Полиция Винницкой области уточнила, что за рулем иномарки находился 29-летний житель города.

Напомним, жуткое ДТП с мотоциклом и бусом произошло на Львовщине. В Яворивском районе в аварии погиб один из водителей. 18 сентября там лоб в лоб столкнулись мотоцикл Honda RCX и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

В ДТП погиб именно водитель двухколесного.

