В Виннице Jaguar сбил 10-летнюю девочку на переходе: что с ребенком
По данным следствия, ребенок выбежал на переход на запрещенный сигнал светофора. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Девочка выбежала на проезжую часть на красный сигнал светофора для пешеходов, в результате чего ее сбил автомобиль Jaguar.
Об этом сообщили в Ситуационном центре, передает ЦИД.
«К месту происшествия оперативно прибыли полицейские и медики. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Ведется следствие», — отметили в Ситуационном центре.
Как сообщают местные СМИ, авария произошла на перекрестке улиц Генерала Арабея и Хмельницкого шоссе.
Полиция Винницкой области уточнила, что за рулем иномарки находился 29-летний житель города.
