В Виннице Jaguar сбил 10-летнюю девочку на переходе: что с ребенком

В Виннице произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Девочка выбежала на проезжую часть на красный сигнал светофора для пешеходов, в результате чего ее сбил автомобиль Jaguar.

Об этом сообщили в Ситуационном центре, передает ЦИД.

«К месту происшествия оперативно прибыли полицейские и медики. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Ведется следствие», — отметили в Ситуационном центре.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла на перекрестке улиц Генерала Арабея и Хмельницкого шоссе.

Полиция Винницкой области уточнила, что за рулем иномарки находился 29-летний житель города.

