В Виннице копы замучили мужчину до клинической смерти: остановилось сердце и пришлось удалять селезенку

Материалы дела / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Виннице будут судить трех правоохранителей, обвиняемых в пытках мужчины по подозрению в мелкой краже. Потерпевший получил тяжелые телесные повреждения и пережил клиническую смерть во время операции.

Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении оперативного сотрудника одного из районных управлений полиции Винницы, а также бывшего начальника сектора и еще одного сотрудника этого же подразделения.

Реклама

Что установило следствие

По данным следствия, произошедшие произошли в сентябре 2023 года. Правоохранители подозревали мужчину в мелкой краже.

Материалы дела / © Офис Генерального прокурора

В прокуратуре сообщили: «Правоохранители применили к мужчине физическое насилие и психологическое давление с целью получения признания».

По версии обвинения, потерпевшему были нанесены многочисленные удары, в результате чего он получил тяжкие повреждения внутренних органов.

Из-за полученных травм медики были вынуждены провести оперативное вмешательство и удалить пострадавшему селезенку. Во время операции сердце остановилось.

Реклама

В материалах дела отмечено: «После 10 минут реанимационных мероприятий сердечный ритм был восстановлен».

Материалы дела / © Офис Генерального прокурора

Врачи спасли мужчину, однако последствия травм квалифицированы как тяжкие телесные повреждения.

В январе 2026 года фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — пытки и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

В Офисе Генерального прокурора подчеркнули, что обвинительный акт уже направлен в суд.

Реклама

Напомним, 19 февраля, Верховный Суд завершил рассмотрение пятилетнего дела об изнасиловании и пытках в отделении полиции в Кагарлыке, оставив без изменений приговор двум бывшим правоохранителям.

Речь идет о резонансных событиях, произошедших в 2020 году. Два экссотрудника Кагарлыкского отделения полиции были признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании женщины. В мае 2023 года суд назначил им наказание — 11 лет лишения свободы.

Офис генерального прокурора сообщил, что Верховный Суд поддержал решение судов предыдущих инстанций, и приговор вступил в законную силу.

Адвокат потерпевшей Анна Калинчук подчеркнула, что это решение стало завершением более пяти лет судебной борьбы. В то же время она заявила, что руководитель Кагарлыкского отделения полиции не был привлечен к ответственности, несмотря на озвученные в ходе процесса обстоятельства возможных системных нарушений в подразделении.