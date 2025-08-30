- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1476
- Время на прочтение
- 1 мин
В Виннице мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь в автомобиле
Мужчина систематически унижал девочку, а затем совершил сексуальное насилие над ней.
В Виннице мужчина, который под предлогом воспитания дочери, систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, приговорен к 13 годам за решеткой. Так продолжалось почти год.
Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.
«Он беспричинно словесно оскорблял, унижал, угрожал физической расправой, ограничивал общение ребенка с родными и сверстниками. А в ноябре 2021 года в салоне автомобиля изнасиловал свою дочь», — говорится в сообщении.
Суд вынес приговор — винничанин приговорен к 13 годам заключения за изнасилование несовершеннолетней дочери и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.
Напомним, в Сумской области задержан мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, и совершил сексуальное преступление — изнасиловал ребенка на кладбище.
А на Днепропетровщине мужчина изнасиловал ребенка своих соседей. Злоумышленник привлек девочку к себе домой, а затем совершил сексуальное насилие.