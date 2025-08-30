В Виннице мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь в автомобиле

Злоумышленник задержан / © Freepik

В Виннице мужчина, который под предлогом воспитания дочери, систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, приговорен к 13 годам за решеткой. Так продолжалось почти год.

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

«Он беспричинно словесно оскорблял, унижал, угрожал физической расправой, ограничивал общение ребенка с родными и сверстниками. А в ноябре 2021 года в салоне автомобиля изнасиловал свою дочь», — говорится в сообщении.

Суд вынес приговор — винничанин приговорен к 13 годам заключения за изнасилование несовершеннолетней дочери и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

