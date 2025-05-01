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В Виннице мужчина предложил женщине секс: все закончилось трагически
В Виннице пара избила мужчину, который ухаживал за женщиной. Как их наказали?
В Виннице к испытательным срокам приговорили мужчину и женщину. Пара избила и ограбила поклонника, предлагавшего нападающей заняться сексом.
Об этом идет речь в приговоре Винницкого городского суда Винницкой области от 23 апреля 2025 года.
По данным суда, потерпевший в Viber предложил подозреваемой заняться сексом. Это сообщение прочел любимый женщины. Мужчину возмутило поведение поклонника и они с сожительницей придумали план, как его наказать.
Так, женщина назначила встречу с поклонником, на которую пришел и ее сожитель. Тогда пара избила и ограбила жителя Винницы.
На суде нападавшие вину признали и раскаялись. Потерпевший отметил, что пара избивала его примерно 20 минут, а тогда у него украли 417 грн.
Суд установил, что нападавшие возместили потерпевшему нанесенный ущерб.
Мужчину и женщину признали виновными по части второй статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Их приговорили к 2 годам испытательного срока.
Напомним, житель Закарпатья купил новый телефон и разослал всем знакомым порно