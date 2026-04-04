ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1765
Время на прочтение
1 мин

В Виннице мужчина с ножом напал на военных ТЦК — они ранены

Выяснилось, что нападающий является нарушителем военного учета с 2025 года. Он задержан.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Нападающий задержан / © Freepik

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 4 апреля, в Виннице во время осуществления мобилизационных мероприятий мужчина с ножом напал на военных ТЦК.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

«Во взаимодействии с НП был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим. После дополнительного выяснения обстоятельств стало известно, что гражданин является нарушителем военного учета с 2025 года», — говорится в сообщении.

Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение. На данный момент, один из военнослужащих находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Состояние второго удовлетворительное.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства инцидента выясняются, продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львове смертельно ранили в шею военнослужащего ТЦК и СП — спасти его не удалось, сообщил руководитель области Максим Козицкий.

По данным полиции, подозреваемый был задержан. Им оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения. Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения Андрею Трушу — 60 суток без возможности внесения залога.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie