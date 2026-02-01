- Дата публикации
В Виннице мужчина устроил стрельбу посреди улицы - первые детали
Полиция пока не задержала злоумышленника, он скрылся с места происшествия.
В Виннице неизвестный устроил стрельбу по группе оповещения ТЦК и СП.
Об этом сообщили в полиции.
«Полиция получила сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Принимаются меры по розыску стрелка», — говорится в сообщении.
Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.
Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, в Житомирской области во время проверки военно-учетных документов произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и группой агрессивно настроенных гражданских. Для прекращения эскалации один из военных был вынужден применить личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю.