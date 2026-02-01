ТСН в социальных сетях

В Виннице мужчина устроил стрельбу посреди улицы - первые детали

Полиция пока не задержала злоумышленника, он скрылся с места происшествия.

Принимаются меры по розыску злоумышленника

Дополнено новыми материалами

В Виннице неизвестный устроил стрельбу по группе оповещения ТЦК и СП.

Об этом сообщили в полиции.

«Полиция получила сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Принимаются меры по розыску стрелка», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Житомирской области во время проверки военно-учетных документов произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и группой агрессивно настроенных гражданских. Для прекращения эскалации один из военных был вынужден применить личное шумовое устройство, произведя одиночный выстрел в землю.

