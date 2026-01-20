В Виннице мужчина занялся интимом за рулем автомобиля: все закончилось неожиданно

Водителя наказали из-за интима / © Pixabay

В Виннице суд поставил точку в деле о мелком хулиганстве, которое шокировало жительниц одной из многоэтажек. Водитель Tesla дважды за один день припарковывался под окнами квартир, чтобы заняться самодовольством на глазах у свидетелей.

Об этом говорится в постановлении Винницкого городского суда Винницкой области.

Tesla под окнами

Происшествие произошло 4 декабря 2025 года около полудня на улице Шевченко. Как установил суд, автомобиль Tesla остановился прямо под балконом первого этажа. По свидетельствам очевидцев, водитель - 40-летний мужчина крепкого телосложения - начал мастурбировать, глядя прямо в окна жительниц.

Женщины, которые находились в квартире, заметили "шоу" через незатонированное стекло автомобиля. Более того, нарушитель оказался настойчивым: он отъехал на короткое время, а затем вернулся и снова продолжил свои действия.

Из объяснений свидетеля: "Мужчина видел, что я на него смотрю из окна и снимаю на телефон, однако его это не остановило, а наоборот - он начал улыбаться. Данную ситуацию я замечала и раньше с этим же автомобилем".

Версия водителя

Сам водитель Tesla в письменных объяснениях выдвинул собственную "пикантную" версию. Он утверждал, что припарковался случайно и якобы увидел в незашторенном окне квартиры на первом этаже "возбуждающие действия женщины", за которыми наблюдал другой человек. Мужчина заявил, что это его возбудило, и он решил "поддержать процесс" собственной мастурбацией.

При этом нарушитель настаивал, что находился в закрытом авто, а следовательно, его действия не должны были бы никого беспокоить.

Решение суда

Несмотря на оправдание обвиняемого, ключевым доказательством по делу стала видеозапись, на которой четко видно действия водителя в общественном месте. Судья Винницкого городского суда квалифицировал действия мужчины по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), поскольку они нарушали покой граждан и общественный порядок.