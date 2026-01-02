В Виннице мужчина запустил фейерверки 1 января: что ему теперь грозит (фото)

Житель Винницы, который запустил фейерверки 1 января / © Национальная полиция Винницкой области

В Виннице вечером 1 января 45-летний пьяный мужчина запустил фейерверки, несмотря на запрет. Правоохранители готовят ему подозрение в хулиганстве.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Вечером 1 января винницкие правоохранители получили сообщение об использовании фейерверков в жилом доме на перекрестке улиц Василия Порика и 600-летия. Полицейские быстро прибыли на вызов и выяснили, что нарушение совершил 45-летний мужчина, который проигнорировал действующий запрет на применение пиротехники.

Во время осмотра по месту жительства у него изъяли пиротехнические изделия. Мужчину доставили в отдел полиции для оформления материалов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дознаватели отделения полиции №1 Винницкого районного управления полиции готовятся сообщить нарушителю о подозрении в хулиганстве. За это грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Изъятые у жителя Винницы фейерверки / © Национальная полиция Винницкой области

Напомним, использование салютов, фейерверков и петард во время военного положения строго запрещено: за нарушение правил тишины предусмотрен штраф до 510 грн, однако правоохранители могут квалифицировать такие действия как хулиганство. В таком случае сумма взыскания возрастает до 17 — 34 тыс. грн. Также возможна уголовная ответственность и ограничение свободы. Запрет не распространяется на бенгальские огни и хлопушки.