В Виннице на территории больницы отравили собак

На территории больницы имени Пирогова в Виннице отравили собак.

Об этом сообщила всеукраинская организация по защите животных и окружающей среды «UAnimals».

В сентябре организация получила обращение от волонтера Ольги Танасковой, которая ухаживала за животными. Женщина сообщила о гибели четырех собак. По ее словам, удалось обнаружить только два тела. Еще двух собак, удалось спасти.

Позже волонтеры сообщили, что было проведено вскрытие погибших собак. Судебно-ветеринарная экспертиза установила не только факт отравления, но и обнаружила следы жестокого избиения четвероногих.

В «UAnimals» сообщили, что подали заявление в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»).

«Мы призываем полицию провести полное, всестороннее и беспристрастное досудебное расследование, собрать все доказательства и установить причастных к совершению уголовного преступления. Друзья, знаем по опыту, что в делах об отравлении животных редко удается найти и наказать виновных… Жестокости станет меньше только когда закон и полиция будут защищать животных на деле», — отметили в организации

В «UAnimals» убеждены, что ни одно животное не должно быть бездомным. Там отметили, что из-за войны уличных кошек и собак стало больше, поэтому призвали граждан стерилизовать своих домашних любимцев.

Ранее на Киевщине горе-владельцы стреляли в собаку, которая сбежала со двора. Они целились в лапы животного.

