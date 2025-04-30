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В Виннице наблюдали световой столб: подробности (фото)
В небе над Винницей появился впечатляющий световой столб — его зафиксировали синоптики.
Вчера винничане стали свидетелями удивительного явления — в вечернем небе над городом засиял световой столб.
Об этом сообщил Винницкий областной центр по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, это был световой столб — один из самых распространенных видов гало. Он возникает, когда солнечный свет отражается от ледяных кристаллов в воздухе. Чаще всего такие кристаллы имеют шестигранную форму и работают как мини-зеркала, создавая впечатляющие оптические эффекты.
Интересно, что световые столбы могут появляться не только от Солнца или Луны, но и от искусственных источников света — например, от уличных фонарей в морозную погоду.
Напомним, синоптики дали прогноз на последний день апреля.