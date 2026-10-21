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- Украина
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В Виннице нашли зарезанными двух женщин: полиция подозревает военных
В Виннице обнаружили тела двух женщин с ножевыми ранениями.
В Виннице в квартире обнаружили убитыми двух женщин с ножевыми ранениями. Менее чем через час полиция разыскала и задержала двух мужчин, подозреваемых в этом преступлении.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.
В полиции отметили, что трагедия произошла вечером 20 октября в доме на улице Алексея Береста. Тела 46-летней владелицы квартиры и ее 47-летней знакомой нашли с ранениями в области шеи и туловища.
«По данным следствия, потерпевшие отдыхали в компании двух военнослужащих 30 и 38 лет, один из которых самовольно покинул воинскую часть, и вместе употребляли алкоголь. В ходе внезапно возникшего конфликта жертвам нанесли смертельные телесные повреждения, а после совершенного злоумышленники скрылись», — сообщили в полиции.
Полиция установила личности подозреваемых и задержала их в разных районах города. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления.
Мужчин подозревают в умышленном убийстве двух человек по предварительному сговору — если их вину докажут в суде, им грозит вплоть до пожизненного заключения. Дело расследуется полицией под руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны.
Напомним, на Трухановом острове 47-летний мужчина металлической трубой смертельно травмировал охранника спортивной базы из-за отказа в проходе на закрытую территорию.