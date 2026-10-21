В Виннице нашли зарезанными двух женщин: полиция подозревает военных

В Виннице убили двух женщин в квартире / © Национальная полиция Украины

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В Виннице в квартире обнаружили убитыми двух женщин с ножевыми ранениями. Менее чем через час полиция разыскала и задержала двух мужчин, подозреваемых в этом преступлении.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области.

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В полиции отметили, что трагедия произошла вечером 20 октября в доме на улице Алексея Береста. Тела 46-летней владелицы квартиры и ее 47-летней знакомой нашли с ранениями в области шеи и туловища.

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«По данным следствия, потерпевшие отдыхали в компании двух военнослужащих 30 и 38 лет, один из которых самовольно покинул воинскую часть, и вместе употребляли алкоголь. В ходе внезапно возникшего конфликта жертвам нанесли смертельные телесные повреждения, а после совершенного злоумышленники скрылись», — сообщили в полиции.

Полиция установила личности подозреваемых и задержала их в разных районах города. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления.

В Виннице убили двух женщин в квартире / © Национальная полиция Украины

Мужчин подозревают в умышленном убийстве двух человек по предварительному сговору — если их вину докажут в суде, им грозит вплоть до пожизненного заключения. Дело расследуется полицией под руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны.

В Виннице убили двух женщин в квартире / © Национальная полиция Украины

В Виннице убили двух женщин в квартире / © Национальная полиция Украины

Напомним, на Трухановом острове 47-летний мужчина металлической трубой смертельно травмировал охранника спортивной базы из-за отказа в проходе на закрытую территорию.

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