В Виннице от удара "Шахеда" погиб известный украинский ученый

Погиб профессор Борис Авксентюк / © Українська правда

В Виннице в результате российского удара «Шахедом» 24 марта погиб доктор технических наук, профессор, известный украинский ученый в сфере теплофизики Борис Авксентюк.

О трагедии сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, жизнь ученого оборвалась во время атаки вражеского «Шахеда».

«Трагически погиб доктор технических наук, профессор, выдающийся ученый и настоящий интеллигент… Он был не только высококвалифицированным специалистом, но и человеком большой культуры, мудрости и достоинства», — написала она.

Посвятил жизнь теплофизике и образованию: что известно о ученом Борисе Авксентюке

Борис Авксентюк много лет посвятил научной и педагогической деятельности. Он работал профессором в Винницком торгово-экономическом институте, входил в состав ученого совета и воспитал многочисленные поколения студентов.

Ученого знали как авторитетного исследователя в области теплофизики. Он является автором более 160 научных и учебно-методических работ, внесших весомый вклад в развитие исследований процессов тепло- и массообмена.

Коллеги вспоминают его как интеллигентного, принципиального и глубоко образованного человека, отличавшегося высокой культурой и профессионализмом.

Отметим, что церемония прощания с Борисом Авксентюком состоится 27 марта в похоронном бюро Реквием, после чего его похоронят на Центральном кладбище Винницы.

Областные власти выразили искренние соболезнования родным, близким, коллегам и студентам погибшего.

Удар по Виннице 24 марта

Ранее говорилось, что в результате попадания российского «Шахеда» в центре Винницы погиб человек. Это произошло среди центрального парка Винницы. Именно туда и попал дрон.

Напомним, на днях армия РФ массированно обстреливала Украину. Через несколько дней Россия выпустила более 1,5 тысячи «Шахедов» по украинским городам. Атаки продолжаются круглосуточно и гибнут гражданские, рушится критическая инфраструктура и жилые дома.

24 марта Россия нанесла массированный удар также по Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Житомиру.