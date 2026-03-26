- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 2 мин
В Виннице от удара "Шахеда" погиб известный украинский ученый
Во время неприятельского удара по Виннице погиб известный украинский ученый Борис Авксентюк. Прощание состоится 27 марта.
В Виннице в результате российского удара «Шахедом» 24 марта погиб доктор технических наук, профессор, известный украинский ученый в сфере теплофизики Борис Авксентюк.
О трагедии сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
По ее словам, жизнь ученого оборвалась во время атаки вражеского «Шахеда».
«Трагически погиб доктор технических наук, профессор, выдающийся ученый и настоящий интеллигент… Он был не только высококвалифицированным специалистом, но и человеком большой культуры, мудрости и достоинства», — написала она.
Посвятил жизнь теплофизике и образованию: что известно о ученом Борисе Авксентюке
Борис Авксентюк много лет посвятил научной и педагогической деятельности. Он работал профессором в Винницком торгово-экономическом институте, входил в состав ученого совета и воспитал многочисленные поколения студентов.
Ученого знали как авторитетного исследователя в области теплофизики. Он является автором более 160 научных и учебно-методических работ, внесших весомый вклад в развитие исследований процессов тепло- и массообмена.
Коллеги вспоминают его как интеллигентного, принципиального и глубоко образованного человека, отличавшегося высокой культурой и профессионализмом.
Отметим, что церемония прощания с Борисом Авксентюком состоится 27 марта в похоронном бюро Реквием, после чего его похоронят на Центральном кладбище Винницы.
Областные власти выразили искренние соболезнования родным, близким, коллегам и студентам погибшего.
Удар по Виннице 24 марта
Ранее говорилось, что в результате попадания российского «Шахеда» в центре Винницы погиб человек. Это произошло среди центрального парка Винницы. Именно туда и попал дрон.
Напомним, на днях армия РФ массированно обстреливала Украину. Через несколько дней Россия выпустила более 1,5 тысячи «Шахедов» по украинским городам. Атаки продолжаются круглосуточно и гибнут гражданские, рушится критическая инфраструктура и жилые дома.
24 марта Россия нанесла массированный удар также по Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Житомиру.