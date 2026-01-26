В Виннице правоохранители во время допроса довели подозреваемого до клинической смерти

Подозреваемые задержаны / © Pexels

В Виннице работники Государственного бюро расследований разоблачили трех правоохранителей, которые во время допроса мужчины, подозреваемого в мелкой краже, применили к нему пытки, что привело к клинической смерти потерпевшего.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Трое сотрудников одного из районных управлений полиции Винницы проверяли информацию о возможной причастности мужчины к краже сумки с документами и банковскими карточками. В ночное время они доставили его в служебный кабинет, где начали так называемое «выбивание признаний».

Во время допроса правоохранители наносили задержанному многочисленные удары кулаками и резиновой дубинкой, в частности по животу. В результате избиения мужчина получил множественные повреждения внутренних органов. Позже ему была удалена селезенка.

Во время хирургического вмешательства у пострадавшего произошла остановка сердца. Медикам удалось восстановить сердечный ритм только через 10 минут реанимационных мероприятий, что свидетельствует о состоянии клинической смерти.

В ГБР отметили, что после инцидента фигуранты пытались скрыть факт противоправных действий, используя служебное положение, а также оказывали давление на потерпевшего.

Следователи ГБР задокументировали все обстоятельства преступления, допросили свидетелей и провели необходимые экспертные исследования, которые подтвердили факт пыток.

Двум правоохранителям уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — пытки, совершенное группой лиц представителями государства, а также умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее потерю органа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста, они также отстранены от занимаемых должностей.

Вопрос о сообщении о подозрении третьему участнику избиения пока решается. Он уже уволился из органов полиции.

