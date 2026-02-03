В Виннице прогремела серия взрывов

РФ атакует Украину / © Associated Press

Сегодня, 3 февраля, во время воздушной атаки по Украине в Виннице прогремели взрывы.

Воздушные силы заявили о движении российских БпЛА курсом на Ладыжин, Теплик, Дашев, Тростянец.

Напомним, 3 февраля РФ атаковала ряд регионов Украины дронами и ракетами. О взрывах сообщали в Киеве, Харькове и Харьковщине, Сумах и Конотопе, Днепре и Запорожье. Пострадали образовательные учреждения, жилые дома и объекты инфраструктуры. Известно о по меньшей мере 4 пострадавших человека в Харьковской области и двух — в столице.

