В Виннице прогремела серия взрывов
Атака по Украине продолжается. В Виннице слышны звуки взрывов.
Сегодня, 3 февраля, во время воздушной атаки по Украине в Виннице прогремели взрывы.
Воздушные силы заявили о движении российских БпЛА курсом на Ладыжин, Теплик, Дашев, Тростянец.
Напомним, 3 февраля РФ атаковала ряд регионов Украины дронами и ракетами. О взрывах сообщали в Киеве, Харькове и Харьковщине, Сумах и Конотопе, Днепре и Запорожье. Пострадали образовательные учреждения, жилые дома и объекты инфраструктуры. Известно о по меньшей мере 4 пострадавших человека в Харьковской области и двух — в столице.
Новость дополняется