ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
9490
Время на прочтение
1 мин

В Виннице прогремела серия взрывов

Атака по Украине продолжается. В Виннице слышны звуки взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ атакует Украину

РФ атакует Украину / © Associated Press

Сегодня, 3 февраля, во время воздушной атаки по Украине в Виннице прогремели взрывы.

Воздушные силы заявили о движении российских БпЛА курсом на Ладыжин, Теплик, Дашев, Тростянец.

Напомним, 3 февраля РФ атаковала ряд регионов Украины дронами и ракетами. О взрывах сообщали в Киеве, Харькове и Харьковщине, Сумах и Конотопе, Днепре и Запорожье. Пострадали образовательные учреждения, жилые дома и объекты инфраструктуры. Известно о по меньшей мере 4 пострадавших человека в Харьковской области и двух — в столице.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
9490
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie