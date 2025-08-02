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- Украина
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В Виннице произошло столкновение между ТЦК и родственниками мобилизованных: пришлось вмешаться полиции (видео)
В Виннице возле здания ТЦК вспыхнул протест родственников мобилизованных, переросший в стычки с полицией.
В Виннице возле здания, где содержатся задержанные сотрудниками ТЦК , собралась толпа.
Об этом информирует Винница.info.
Присутствующие требуют освободить людей.
По предварительной информации, утром на стадион был доставлен мужчин для проведения мобилизационных мероприятий. Вечером там начали собираться родственники и мобилизованные женщины, между ними и правоохранителями возникли стычки — протестующие сломали ворота.
Ситуация позже обострилась: есть задержанные
Активисты исполняют государственный гимн и говорят, что будут стоять, пока не выпустят мужчин.
Полиция предостерегает: за нарушение комендантского часа тоже возможны задержания.
Также, как информируют в социальных сетях, люди штурмуют здание стадиона "Локомотив" для освобождения мужчин от ТЦК. На место происшествия приехало более 10 автомобилей полиции.
Напомним, что мужчины после 25 лет больше не обязаны появляться в ТЦК для изменения статуса : новые правила от Минобороны.