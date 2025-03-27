В Виннице работница ТЦК с подчиненным избили мужчину: детали инцидента (фото)

В Виннице работница ТЦК с подчиненным избили мужчину / © Государственное бюро расследований

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместительнице начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП и ее бывшему подчиненному из-за избиения военнообязанного.

Об этом сообщила прессслужба ГБР .

Инцидент с избиением мужчины произошел 12 сентября 2024 года, когда он сам пришел в ТЦК. Дело в том, что военнообязанный получил повестку, хотя у него было действующее бронирование от мобилизации, потому что мужчина работал на предприятии критической инфраструктуры.

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В центре комплектования мужчину направили к заместительнице руководителя. Чиновница была недовольна поведением военнообязанного, начала заставлять подписать анкету и отказаться от бронирования. Мужчина на это не согласился и после этого работница ТЦК ударила его по голове, а затем начала душить.

В этот момент в кабинете также находился другой военнослужащий, который в то время был подчиненным чиновницы. Этот работник нанес пострадавшему еще не менее трех ударов кулаками по лицу и голове. После совершенного у мужчины еще и отобрали телефон.

Пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никакие документы в ТЦК и обратился в ГБР.

Чиновнице и его экс-подчиненному объявлены подозрения в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, что повлекло существенный вред, причиненный в условиях военного положения группой лиц. Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от должностей и избрании меры пресечения.

Наказание за такое преступление предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Сейчас идет досудебное расследование. Следователи изучают возможные другие случаи насилия со стороны руководства этого центра комплектования.

ГБР объявило подозрения работнице ТЦК в Виннице и ее экс-подчиненному из-за избиения мужчины / © Государственное бюро расследований

ГБР объявило подозрения работнице ТЦК в Виннице и ее экс-подчиненному из-за избиения мужчины / © Государственное бюро расследований

К слову, в Харьковской области полиция расследует инцидент с начальником районного ТЦК: местная жительница заявила, что военнослужащий избил ее, когда был пьяным.