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В Виннице работница ТЦК с подчиненным избили мужчину: детали инцидента (фото)
Чиновница ТЦК Винницы вместе с подчиненным жестоко избила военнообязанного, у которого было бронирование.
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместительнице начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП и ее бывшему подчиненному из-за избиения военнообязанного.
Об этом сообщила прессслужба ГБР .
Инцидент с избиением мужчины произошел 12 сентября 2024 года, когда он сам пришел в ТЦК. Дело в том, что военнообязанный получил повестку, хотя у него было действующее бронирование от мобилизации, потому что мужчина работал на предприятии критической инфраструктуры.
В центре комплектования мужчину направили к заместительнице руководителя. Чиновница была недовольна поведением военнообязанного, начала заставлять подписать анкету и отказаться от бронирования. Мужчина на это не согласился и после этого работница ТЦК ударила его по голове, а затем начала душить.
В этот момент в кабинете также находился другой военнослужащий, который в то время был подчиненным чиновницы. Этот работник нанес пострадавшему еще не менее трех ударов кулаками по лицу и голове. После совершенного у мужчины еще и отобрали телефон.
Пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никакие документы в ТЦК и обратился в ГБР.
Чиновнице и его экс-подчиненному объявлены подозрения в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, что повлекло существенный вред, причиненный в условиях военного положения группой лиц. Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от должностей и избрании меры пресечения.
Наказание за такое преступление предусматривает до 12 лет тюрьмы.
Сейчас идет досудебное расследование. Следователи изучают возможные другие случаи насилия со стороны руководства этого центра комплектования.
К слову, в Харьковской области полиция расследует инцидент с начальником районного ТЦК: местная жительница заявила, что военнослужащий избил ее, когда был пьяным.