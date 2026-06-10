В Виннице рассмотрели обращение выпускницы из-за сбоя на НМТ: что решила комиссия

НМТ / © Getty Images

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В Виннице комиссия регионального центра оценивания качества образования поддержала обращение участницы НМТ Ангелины Диденко о возможности пересдачи экзамена.

Как об этом сообщила мама выпускницы Виктория Диденко, опубликовавшая обращение своей дочери Ангелины.

Что решила комиссия — подробности от Ангелины Диденко

По словам девушки, рядом с ней на экзамене находилась другая участница тестирования, подтвердившая наличие технических сбоев.

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«Нам раз сообщили, что по документам никаких технических сбоев не было. Однако нашёлся человек, сидевший рядом со мной во время НМТ и подтвердивший на видео, что у него также зависала система, сбрасывались ответы и не работала мышка. Она дала согласие на использование этой записи в качестве доказательства. К сожалению, заслушать его во время заседания мне не разрешили», — отметила Ангелина Диденко.

По словам девушки, регламентная комиссия поддержала ее ходатайство и передала заявление вместе с материалами в Киев, где будет принято окончательное решение.

Скандал по НМТ в Виннице — последние новости

Напомним, в Виннице выпускница Ангелина Диденко заявила о серьезных технических проблемах при сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ) и требует предоставить ей право пройти испытания повторно во время дополнительной сессии.

Впоследствии Дмитрий Лубинец назвал НМТ «проверкой на нервный срыв» через четыре экзамена в один день и технические сбои, однако в Минобразования ответили, что формат не будут меняться ради высоких стандартов образования.

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Кстати, ранее мы писали, что учительница с 18-летним стажем сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ) на 183 балла из 200.

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