В Виннице раздались выстрелы возле торгового центра: что произошло (фото)
Полицейские установили личность стрелка и оперативно задержали его.
В воскресенье, 5 октября, в Виннице возле торгового центра в переулке Павла Корнелюка раздались выстрелы. Полицейские задержали мужчину с пистолетом.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
Сообщение о выстрелах поступило в полицию около 16:10.
Полицейские установили личность стрелка и оперативно задержали его. Им оказался 31-летний местный житель.
Как установили правоохранители, он выстрелил, вероятно, из пневматического пистолета в лицо 21-летнему мужчине, с которым у него возник конфликт.
Пострадавшего осматривают медики.
Все обстоятельства правонарушения устанавливаются. Пистолет изъят на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, недавно во Львове во время комендантского часа произошла стрельба. Участниками инцидента были местные парни в возрасте от 18 до 23 лет.