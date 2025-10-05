В Виннице раздались выстрелы возле торгового центра: что произошло (фото)

Выстрел из пистолета. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

В воскресенье, 5 октября, в Виннице возле торгового центра в переулке Павла Корнелюка раздались выстрелы. Полицейские задержали мужчину с пистолетом.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Сообщение о выстрелах поступило в полицию около 16:10.

Полицейские установили личность стрелка и оперативно задержали его. Им оказался 31-летний местный житель.

Как установили правоохранители, он выстрелил, вероятно, из пневматического пистолета в лицо 21-летнему мужчине, с которым у него возник конфликт.

Полицейские на месте стрельбы в Виннице / © Национальная полиция Винницкой области

Пострадавшего осматривают медики.

Все обстоятельства правонарушения устанавливаются. Пистолет изъят на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно во Львове во время комендантского часа произошла стрельба. Участниками инцидента были местные парни в возрасте от 18 до 23 лет.