В Виннице раздались взрывы: над городом поднялся столб черного дыма

Воздушная тревога

Дополнено новыми материалами

В Виннице прогремела серия взрывов во вторник, 24 марта. Днем звуки взрывов слышали в разных районах города. Также местные публикуют видео о столбе черного дыма над Винницей.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, которая продолжается в области. По предварительной информации, в регионе зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны. Информацию о взрывах подтвердил городской голова Сергей Моргунов.

«Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Не публикуйте фото или видео с места происшествия. Любая лишняя информация может быть использована врагом», — отметил городской голова.

Пока информация о «прилетах» отсутствует. Тем не менее, в местных каналах распространяют видео со столбом дыма из города.

Взрывы в Виннице 24 марта / © соцмережі

По состоянию на 17:12 в Виннице несколько раз раздавался сигнал воздушной тревоги. Также в местных пабликах сообщают, что перекрыли один из мостов в центр города. Винничан призывают сохранять спокойствие и оставаться в безопасности до официального сигнала об отбое тревоги.

Напомним, во Львове 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона. В результате обстрела поврежден жилой дом в центре.

В Ивано-Франковске днем 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона.

Во время российской атаки на Днепр 24 марта обломок залетел в кабинет в доме городского головы Бориса Филатова. Он показал последствия попадания обломка, пробившего окно и роллеты в его кабинете.