В Виннице раздался мощный взрыв: раненые дети, первые подробности

Скорая помощь / © Pexels

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В Виннице, двое мальчиков травмировались в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Правоохранители начали расследование.

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В ГСЧС в очередной раз напомнили взрослым и детям простые правила, которые спасают жизнь: не подходите к неизвестным предметам, не прикасайтесь к ним и не оказывайте какого-либо механического воздействия, вернитесь тем же путем, по которому пришли, немедленно сообщите о находке по номерам 101 или 112.

Происшествия Украины — последние новости

Напомним, в Черновицкой области спасатели завершили поисковую операцию на реке Днестр. 26 июня они обнаружили тело 6-летнего мальчика (2018 года рождения), пропавшего во время отдыха на водоеме 24 июня. Тело обнаружили в 4,7 километрах от места исчезновения. В ходе операции также нашли тела еще двух человек.

Также, в Одесской области задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в пытках собственного 5-летнего ребенка. По данным полиции, мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила мальчика руками и деревянной рукояткой от топора. Ребенок с тяжелыми травмами (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы) госпитализирован. Женщине сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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