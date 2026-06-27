ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
305
Время на прочтение
1 мин

В Виннице раздался мощный взрыв: раненые дети, первые подробности

Все происшествия выясняются.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
Скорая помощь

Скорая помощь / © Pexels

В Виннице, двое мальчиков травмировались в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Правоохранители начали расследование.

В ГСЧС в очередной раз напомнили взрослым и детям простые правила, которые спасают жизнь: не подходите к неизвестным предметам, не прикасайтесь к ним и не оказывайте какого-либо механического воздействия, вернитесь тем же путем, по которому пришли, немедленно сообщите о находке по номерам 101 или 112.

Происшествия Украины — последние новости

Напомним, в Черновицкой области спасатели завершили поисковую операцию на реке Днестр. 26 июня они обнаружили тело 6-летнего мальчика (2018 года рождения), пропавшего во время отдыха на водоеме 24 июня. Тело обнаружили в 4,7 километрах от места исчезновения. В ходе операции также нашли тела еще двух человек.

Также, в Одесской области задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в пытках собственного 5-летнего ребенка. По данным полиции, мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила мальчика руками и деревянной рукояткой от топора. Ребенок с тяжелыми травмами (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы) госпитализирован. Женщине сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
305
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie