- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 305
- Время на прочтение
- 1 мин
В Виннице раздался мощный взрыв: раненые дети, первые подробности
Все происшествия выясняются.
В Виннице, двое мальчиков травмировались в результате взрыва неизвестного предмета.
Об этом пишет ГСЧС Украины.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Правоохранители начали расследование.
В ГСЧС в очередной раз напомнили взрослым и детям простые правила, которые спасают жизнь: не подходите к неизвестным предметам, не прикасайтесь к ним и не оказывайте какого-либо механического воздействия, вернитесь тем же путем, по которому пришли, немедленно сообщите о находке по номерам 101 или 112.
Происшествия Украины — последние новости
Напомним, в Черновицкой области спасатели завершили поисковую операцию на реке Днестр. 26 июня они обнаружили тело 6-летнего мальчика (2018 года рождения), пропавшего во время отдыха на водоеме 24 июня. Тело обнаружили в 4,7 километрах от места исчезновения. В ходе операции также нашли тела еще двух человек.
Также, в Одесской области задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в пытках собственного 5-летнего ребенка. По данным полиции, мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила мальчика руками и деревянной рукояткой от топора. Ребенок с тяжелыми травмами (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы) госпитализирован. Женщине сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.